Agrigento, marito sgozza la moglie e poi si impicca. Il caso di omicidio-suicidio a Fontanelle

Agrigento, 6 luglio 2023 - Caso di omicidio-suicidio ad Agrigento. Un uomo di 47 anni avrebbe ucciso la moglie di 45 anni a coltellate e poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Il ritrovamento dei cadaveri nell'abitazione dei coniugi di via Alessio di Giovanni, nella frazione agrigentina di Fontanelle, è stato fatto dal figlio quindicenne che, non riuscendo a mettersi in contatto con il padre e la madre, si è recato nell'appartamento ed ha fatto la tragica scoperta.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo, Daniele Gallo Cassarino, avrebbe ucciso la moglie, Ilenia Bonanno, sgozzandola e poi si sarebbe suicidato, impiccandosi all'interno della casa. Sembra che Gallo Cassarino fosse in cura da mesi per una forte depressione e si sarebbe licenziato dal lavoro. La donna, invece, lavorava come commessa in un negozio e con questo impiego riusciva a far fronte alle spese familiari. Sul luogo dell'omicidio-suicidio il pubblico ministero Cecilia Baravelli, assegnataria del fascicolo di inchiesta, subito aperto dal procuratore reggente di Agrigento Salvatore Vella.