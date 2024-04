Siccità, la guida per non sprecare l’acqua: quanto si risparmia con la lavatrice a pieno carico

Palermo, 16 aprile 2024 – Siccità in Sicilia: la Regione ha diffuso un vademecum delle buone pratiche anti spreco. Utili per tutti. Ecco una guida ai comportamenti virtuosi.

Siccità in Sicilia: il vademecum antispreco

Se evitiamo di far scorrere l’acqua per sciacquare il rasoio mentre ci si rade possiamo risparmiare 20 litri. La stessa quantità in un giorno se installiamo nei wc cassette di scarico a flusso differenziato.

Possiamo ridurre gli sprechi e risparmiare tra 40 e 60 litri d’acqua “per ogni lavaggio di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico”.

A questo link il vademecum anti spreco

Raggiungiamo infine un risparmio di 100 litri se laviamo l’auto con un secchio invece di usare una pompa.

I siti meteo della regione in queste settimane dispensano moltissimi consigli anti spreco. Tra gli altri: fare la doccia piuttosto che il bagno (30 litri contro 150); sfruttare l’acqua usata per lavare frutta e verudra per innaffiare i fiori. E non buttare l’acqua usata per cuocere la pasta: è ottima per lavare i piatti.

