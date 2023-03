YouFinance atto quinto È online la scuola di economia

E’ PARTITA la quinta edizione di YouFinance ‘Investi bene i tuoi risparmi’, il percorso di formazione e informazione finanziaria organizzato da Traderlink e da QN Economia. Il via a YouFinance 2023 è scattato il 6 febbraio e gli appuntamenti e gli eventi sul sito www.youfinance.it dureranno per due mesi, fino al 7 aprile, con il gran finale in presenza il 14 aprile all’Hotel Carlton di Bologna. YouFinance è una iniziativa didattica completamente gratuita e adatta a tutti coloro, esperti o neofiti, che vogliono avvicinarsi al mondo della finanza, degli investimenti e del trading. Quindi investitori, trader, consulenti, promotori finanziari, studenti, pensionati, lavoratori. "Ciascuno – spiega Mauro Pratelli (nella foto in basso), ad di Traderlink – troverà nel programma gli argomenti che più gli stanno a cuore e che gli sono utili. E per aiutare tutti a scegliere, accanto a ogni dispensa o video è indicato il livello di difficoltà (Facile, Intermedio, Difficile) e il pubblico per cui è pensato (Utenti finali Promotori e Consulenti finanziari)".

Il 2022 ha messo a dura prova i nervi della maggior parte di investitori e risparmiatori con un doppio calo degli indici, sia quelli azionari sia quelli obbligazionari, colpiti dalla corsa dell’inflazione e quindi dai rialzi dei tassi decisi dalle banche centrali per contrastarla. Come potete aiutarli con gli argomenti, le dispense e i video che fanno parte del ricco programma anche della quinta edizione di YouFinance?

"L’intervento live ‘Investitori sull’orlo di una sana crisi di nervi’, curato dai consulenti indipendenti Salvatore Gaziano e Roberta Rossi (nella foto sopra), fotografa perfettamente quello che è capitato a tutti noi lo scorso anno. E una prima risposta sta nel sottotitolo di quella conferenza: ‘Dopo le molte sconfitte subite dagli investitori nel 2022 è tanta la voglia di ripartire. Con il piede giusto. Gli strumenti e le strategie più interessanti’".

Quindi?

"Quindi è ancora tanta la voglia o la necessità di investire il proprio denaro, ma gli scenari cambiano così in fretta da lasciare disorientati gli investitori. Per questo l’edizione 2023 di YouFinance offre tantissimi incontri per spiegare e consigliare come gestire questi cambiamenti, alla larga dai pericoli e puntando a un buon profitto. Ricordiamoci del resto che la maggiore volatilità dei mercati ne aumenta la potenziale profittabilità ma anche il rischio. E’ estremamente importante quindi in questi momenti poter contare su consigli giusti, che aiutino tutti a differenziare in modo corretto gli strumenti su cui si investe il proprio denaro".

Corsa dell’inflazione, maxi rincari delle materie prime a partire dall’energia e rischi di frenata della crescita economica anche per l’effetto-tassi: lo scenario per l’investitore si presenta non sempre facile da capire e interpretare.

"I messaggi che ci arrivano dalle istituzioni monetarie spesso non sono chiari e specialmente i più giovani non sono attrezzati per comprendere la portata di una nuova fase inflazionistica. Provate a fare un sondaggio tra figli e nipoti e guardate le loro facce quando gli direte che negli anni Settanta e a inizio anni Ottanta abbiamo anche superato il 20% di inflazione annua. Probabilmente non vi crederanno. In questa fase occorre valutare davvero molto bene le cedole dei rendimenti, l’andamento dei tassi, il corretto mix di strumenti inserito nel portafoglio di investimenti. E non a caso Certificati ed ETF sono diventati componenti fondamentali per gli investitori: a patto sempre di saper scegliere al meglio. Questo, e non solo, è quello che si potrà imparare seguendo YouFinance 2023".

Quali sono a suo avviso gli incontri più interessanti?

"YouFinance si occupa sia di investimento che di risparmio e trading online, quindi gli esperti che abbiamo convocato spaziano su tutti questi argomenti. Dato il periodo storico penso che a tanti farà molto comodo seguire gli incontri su come diversificare il portafoglio, l’uso consapevole e profittevole di ETF e Certificati, le relazioni che ci sono tra i vari mercati e come si influenzano a vicenda. Ma anche come usare al meglio i titoli di Stato, capire e sfruttare la volatilità dei mercati e gestire il rischio. Infine non dimenticherei tutti gli incontri con gli esperti trader online, per chi vuole consigli su come seguire più da vicino gli andamenti dei mercati".

Come si svolge il programma della quinta edizione di YouFinance?

"Per due mesi ospiteremo sul sito www.youfinance.it gli incontri online con gli esperti, con possibilità di fare domande dirette, o di rivedere la registrazione di ogni puntata oltre che scaricare le dispense curate dai protagonisti di alto livello anche di questa edizione. Questa settimana, per esempio, si potranno seguire gli interventi di Pierpaolo Scandurra, Giovanni Zanotti, Giovanni Lapidari ed Eugenio Sartorelli".