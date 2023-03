Talento creativo e manageriale Rainbow porta l’Italia sul set

RAINBOW è una splendida storia imprenditoriale nata nelle colline marchigiane, che dolcemente arrivano fino al mare disegnando i contorni di una cartolina in grado di diventare un ideale set cinematografico oppure lo sfondo sul quale costruire le storie di cartoni animati. In oltre 25 anni di storia, il Gruppo Rainbow ha consolidato la propria posizione di leader nel settore dell’intrattenimento, diventando una delle principali realtà a livello internazionale per la creazione e produzione di prodotti televisivi e cinematografici sia animati che live action, sviluppo di programmi di licensing, progetti editoriali, talent scouting e produzione di merchandising e giocattoli. "Era il 1995 quando, giovanissimo, ho iniziato a gettare le basi del mio sogno più grande nelle Marche – attacca il presidente e fondatore Iginio Straffi (nelle foto) – Ed è così che è nato il Gruppo Rainbow, guidato dall’intraprendenza di un giovane artista con la testa piena di sogni. Oggi sono alla guida di una realtà italiana sinonimo di qualità, un player dell’intrattenimento in continua crescita in grado di competere con i colossi mondiali". Quali sono state le principali tappe che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’azienda? "Dopo aver esordito nell’industria dell’intrattenimento per bambini con il progetto di edutainment Tommy & Oscar,...