Sps Italia On Tour Domani tappa a Rimini

"VERSO UN’INDUSTRIA sostenibile, umanocentrica e resiliente": è il titolo del terzo incontro di avvicinamento a Sps Italia, la fiera dell’automazione e del digitale per l’industria che si terrà a Parma dal 23 al 25 maggio. Il terzo incontro è in programma domani all’Ecoarea Better Living di Cerasolo, Rimini. Con il coinvolgimento dei fornitori di tecnologia e di alcune importanti realtà imprenditoriali italiane, nell’appuntamento riminese, previsto dallo Smart Production Solutions On Tour, si discuteranno i temi più attuali legati all’innovazione e alla sostenibilità nella fabbrica per una crescente resilienza dei cicli produttivi. Tra i principali argomenti l’Industry 5.0, l’Efficienza energetica e l’Internet of Things. La mattinata, introdotta dall’intervento di Anie Automazione e Porsche Consulting, vedrà il dibattito sui concetti di flessibilità e circolarità nei quali si inserisce anche la tematica del revamping, con il contributo di Mecfor, fiera della meccanica e subfornitura, organizzata da Fiere di Parma e CEU-Centro Esposizioni Ucimu, che anche quest’anno si svolgerà nel quartiere fieristico in contemporanea a SPS Italia.

"Prosegue Sps Italia On Tour con un nuovo evento sul territorio che si sviluppa attorno a uno dei principali fil rouge della fiera, quello della sostenibilità. Una tematica – commenta Donald Wich (nella foto sotto), amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia – che troverà spazio nella nuova area Sustainable Innovation all’interno di District 4.0 con le soluzioni più innovative e green pensate per l’industria. A due mesi dalla fiera, la tavola rotonda di Rimini segna l’avvicinamento verso Sps Italia e Mecfor".

"L’attuale congiuntura ha alzato il livello di attenzione nei confronti di efficienza e risparmio energetico – conferma Alfredo Mariotti, direttore generale di Ucimu-Sistemi per produrre –. Revamping e Retrofitting rappresentano un’importante opportunità per le imprese; da questo punto di vista, Mecfor si configura come vetrina di riferimento". L’evento di Rimini rilascerà tre Cfp agli ingegneri iscritti a un Ordine degli Ingegneri d’Italia che avranno frequentato l’intero incontro formativo a cui seguiranno per l’SPS Italia On Tour quelli di Genova il 13 aprile e di Bari il 4 maggio.

Achille Perego