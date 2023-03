"Rinnovabili, servono le infrastrutture Dobbiamo accelerare"

"IL PROCESSO DI TRANSIZIONE energetica non è stoppabile. Ormai le rinnovabili hanno mostrato una competitività superiore. Sono per definizione positive da un punto di vista ambientale, si è capito che sono anche economicamente convenienti per la produzione di elettricità, sono socialmente utili e garantiscono anche l’indipendenza energetica". Così Francesco La Camera (foto), rieletto per il secondo mandato segretario generale dell’Irena, l’agenzia internazionale dell’energia rinnovabile, all’assemblea annuale tenuta ad Abu Dhabi. Il conflitto in Ucraina ha rivelato la fragilità del sistema energetico basato sulle energie fossili e ha fatto emergere la richiesta di sicurezza e indipendenza energetica. Le rinnovabili sono una risposta anche a questo? "Nel breve periodo le difficoltà della catena di offerta impatteranno anche sulla transizione energetica. Nel breve periodo l’impatto non è positivo, ci sarà un certo rallentamento, ma sul lungo periodo il trend verso le rinnovabili non cambierà, consolidando una transizione verso un sistema energetico dominato dalle rinnovabili. Che, oltre ad evitare emissioni, sono decentrate, possono essere prodotte in quantità diversa in tutto il mondo, e da una molteplicità di attori, il che significa anche che è molto più difficile che si creino dei cartelli o che si utilizzi in termini geopolitici l’energia. Ecco perché i paesi stanno accelerando...