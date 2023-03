Primura Experience "Così la Patata di Bologna Dop entra nel futuro"

LA PRIMA conferma viene dai numeri: "Il progetto della Patata di Bologna Dop ha registrato una continua crescita a partire dal 2017, anno in cui il Consorzio ha cominciato a sviluppare la sua attività di valorizzazione e promozione della Dop. Nel corso degli anni sono progressivamente aumentati gli ettari coltivati, passando dagli iniziali 301 ai 506 ettari del 2021. Parallelamente sono cresciute le produzioni, sfiorando nello stesso periodo le 20.000 tonnellate". A parlare è Davide Martelli, presidente Consorzio Patata di Tutela Bologna Dop. Un brand che, "in termini di mercato e di consumo, ha registrato un progressivo apprezzamento, essendo stata inserita regolarmente nelle più importanti catene distributive nazionali", precisa. "Purtroppo, nel 2022, questo percorso virtuoso ha subito una battuta di arresto a causa di alcuni fattori causati dal cambiamento climatico, che hanno determinato forti riduzioni della produzione designabile come Dop", aggiunge. "A causa della siccità e degli attacchi di diversi patogeni, infatti, abbiamo registrato una riduzione del 37% della produzione, in una situazione che più in generale ha riguardato l’intero settore pataticolo nazionale". Come avete affrontato quest’imprevisto? "Il Consorzio si è adoperato insieme ai propri soci su diversi fronti per reagire alle difficoltà. Innanzitutto, abbiamo cercato di indicare alle aziende di mantenere...