La nuova sfida delle polizze In campo anche i big tech

LA NOTIZIA È RIMBALZATA la scorsa settimana sui siti web specializzati nel settore assicurativo. Il gruppo Tesla, produttore di auto elettriche guidato dall’istrionico Elon Musk, potrebbe presto lasciare anche in Europa prodotti assicurativi, seguendo un percorso già intrapreso negli Stati Uniti. La società di Musk sta infatti cercando un consulente legale che conosce comparto delle assicurazioni europeo, pieno di regolamentazioni ben diverse da quelle d’Oltreoceano. La notizia, se confermata, non sarebbe altro che la dimostrazione di un trend che ormai è in atto da tempo e che potrebbe trasformare profondamente nei prossimi decenni il modo con cui vengono vendute le polizze nel Vecchio Continente e non solo. Aldilà e al di qua dell’Atlantico, così come nei paesi emergenti, sembra infatti farsi sempre più strada un fenomeno che gli addetti ai lavori chiamano embedded insurance, cioè la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa integrata all’acquisto di un altro prodotto. Chi compra un’auto come la Tesla, per esempio, si vedrà sempre più spesso proporre direttamente dal venditore una polizza contro gli incidenti stradali, senza la necessità di recarsi da un’agente assicuratore. Ma questa è soltanto una delle tante, possibili applicazioni dell’embedded insurance. Sono molte, infatti, le categorie di aziende che potrebbero decidere...