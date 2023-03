Innovazione continua e capacità artigianale Gli assi calati per non cedere il passo alla Cina

LO POSSIAMO CHIAMARE "tocco italiano". E in effetti è questo il valore aggiunto della migliore impresa made in Italy. Cherubini è una di queste realtà. Nata nell’immediato dopoguerra sul lago di Garda, a Bedizzole, in provincia di Brescia, il gruppo negli anni non ha ceduto alla concorrenza cinese e internazionale e anzi si è guardata in faccia per capire su cosa puntare. Cherubini oggi è una realtà internazionale, con filiali in Italia, Svizzera, Spagna, Francia, Germania, Cina e Turchia, affiancate negli anni alla sede originaria. In un mondo che cambia velocemente questo gruppo tutto italiano ha capito che doveva puntare sulla propria identità, mettendo in valore territorio, persone e storia. L’idea che circola in azienda è che nel settore dell’automazione delle tende e dei sistemi di protezione solare, ma anche nella domotica avvenga ciò che è già successo nel mondo dell’automotive: grandi gruppi che fanno il mercato. Per questo Cherubini negli ultimi anni ha guardato contemporaneamente al suo interno, modificando in parte la governance e al mondo, puntando sull’internazionalizzazione, ma anche sull’innovazione, senza perdere di vista la capacità artigianale. Nel 1947 Cesare Cherubini apre una forgeria di metalli a Carzago, poco lontano dall’attuale sede, continuando il mestiere di famiglia e...