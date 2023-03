"I ricavi in crescita? Tutto merito dell’etica e dei valori"

"SIAMO E RESTIAMO un’azienda a carattere umano e questo costituisce la chiave del nostro successo". Il ceo di Industrie Chimiche Forestali, Guido Cami, non ha dubbi su quale sia il motore che alimenta la crescita continua del gruppo. "Grazie ai nostri valori e alla nostra etica – aggiunge – continuiamo, anno dopo anno, ad acquisire nuovi clienti". È di questo mese l’acquisizione del ramo d’azienda di Tessitura Langè, perché avete portato avanti questa operazione? "Tessitura Langè è una nostra fornitrice di cotone, in particolare per i rinforzi delle calzature e la pelletteria, da oltre 40 anni e da 80 è attiva sul mercato europeo con un’importantissima attività di finissaggio che nobilita il filato greggio". Qual è il suo valore aggiunto? "Ha sempre prediletto certificazioni di prim’ordine, legate all’uso di cotoni organici, provenienti da filiere etiche e anche riciclati. È una piccola boutique di nobilitazione dei tessuti che aggiunge un valore inestimabile ai prodotti di Forestali in termini di sostenibilità, perché permette di tracciare con chiarezza la filiera produttiva completa. Insomma, ha un universo valoriale ed etico che si sposa con il nostro. Inoltre è un’azienda al 100% made in Italy, dotata di impianti all’avanguardia e di una organizzazione flessibile ed efficiente pronta...