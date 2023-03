Focus sulla responsabilità sociale e ambientale Un approccio evolutivo alle tematiche Esg

IL CONTESTO ATTUALE, caratterizzato da fenomeni "disruptive" come la crisi energetica, il cambiamento climatico e il new normal nel mondo del lavoro espone le aziende di qualsiasi tipo, settore e dimensione a rischi sistemici che possono comprometterne la sopravvivenza di lungo periodo. Le perdite economiche e i danni fisici derivanti da catastrofi naturali sono stati stimati a 343 miliardi di dollari nel 2021, circa il 27% in più rispetto alla media del XXI secolo. In soli 50 anni, l’uso globale delle materie prime è quasi quadruplicato, superando la crescita della popolazione che nel medesimo periodo è di poco raddoppiata. Inoltre, i nuovi fenomeni della great resignation (dimissioni dal proprio impiego) e del quiet quitting (ridurre l’impegno lavorativo) hanno contribuito nell’ultimo anno ad aumentare il tasso di turnover per il 73% delle aziende nazionali. Questi sono solo alcuni esempi di rischi che possono generare effetti negativi tangibili sulle imprese in termini di danneggiamento degli asset, continuità operativa e danni reputazionali. In questo contesto, considerare i fattori Esg nelle decisioni strategiche consente di indirizzare gli investimenti verso progetti considerati sostenibili, supportando quindi la resilienza di lungo periodo. Per favorire la transizione verso la sostenibilità sono state stanziate ingenti risorse economiche. Tra queste...