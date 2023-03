"Competenze e tecnologia Ecco perché Pfizer punta sull’Italia"

NEL PAESE in cui sia il premier sia il capo dell’opposizione sono donne, ci mancherebbe meravigliarsi se una multinazionale americana affida la direzione del suo principale polo produttivo a una dottoressa in chimica farmaceutica. Rossella Bruni, 49 anni, è la numero uno dello stabilimento Pfizer di Ascoli Piceno, dove si produce per tutto il mondo il Paxlovid, farmaco antivirale orale contro il Covid-19, il Sunitinib maleato, farmaco oncologico per il trattamento di tumori gastrointestinali e del rene, oltre a numerosi altri prodotti solidi orali. La sua è una vicenda di leadership al femminile che si sviluppa tutta all’interno dell’azienda in cui arrivò nel 2000, stagista neolaureata, e in cui ha assunto via via ruoli con professionalità e responsabilità crescenti. Fino a diventare, nel maggio 2022, site leader, incarnando alla perfezione la mission di un Gruppo che ha nel proprio Dna l’attenzione a diversità, equità e inclusione. "Tutto questo – spiega – si traduce nello sviluppo di una cultura aziendale allineata a questi principi. Il valore delle diversità, ad esempio, si rileva nelle nostre strategie di recruiting e di sviluppo di carriera, con obiettivi specifici come quello di garantire almeno il 50% di donne in caso di nuove assunzioni, opportunità di...