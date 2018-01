Milano, 6 gennaio 2018 - Il Milan di Gattuso comincia il 2018 a San Siro nel tentativo di portare a casa una vittoria in Serie A che manca da quasi un mese, quando i rossoneri si imposero a Milano sul Bologna per 2-1. Dall'altra parte c'è il Crotone del subentrato Walter Zenga che ha bisogno di conquistare punti per allontanarsi da quel terzultimo posto che significa retrocessione. Il tecnico rossonero si affiderà al turco Hakan Calhanoglu, reduce da due buone prestazioni culminate col gol a Firenze, per dare fantasia ed estro a quella manovra offensiva che ha visto la formazione meneghina fin troppo sterile nella prima metà di stagione. Al centro ritorna Biglia dal primo minuto. Guai però a sottovalutare gli ospiti, sconfitti nell'ultimo appuntamento a Napoli ma non senza mettere in difficoltà la capolista.

Milan-Crotone, segui la diretta

Le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.: Gattuso

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian. All.: Zenga

Arbitro: Maresca di Napoli

Tv: Sky Sport 1, Calcio 1 e Premium Sport 2

GATTUSO PUNTA SU CALHANOGLU PER METTERE LE ALI AL MILAN, DI LUCA TALOTTA - Pensare ai punti e non all’estetica, per proseguire un cammino finora solo abbozzato in campionato. Il Milan di Gattuso riparte oggi contro il Crotone (ore 15, San Siro) nell’ennesima partita della svolta stagionale. Perché i 25 punti raccolti nel girone d’andata sono troppo pochi per pensare all’Europa, ma un eventuale recupero con altri 40 in quello di ritorno non appare un percorso irrealizzabile: "Dobbiamo pensare a fare i punti e non pensare alle valigie e ai bagagli". Parole chiare, limpide, che arrivano alla vigilia dell’ultima sfida prima della sosta. Di fronte un avversario, il Crotone, che ha già messo in difficoltà Lazio e Napoli: "Giochiamo un calcio brutto? Forse, ma conta essere solidi e migliorare la classifica".

E la rinascita del Milan passa, paradossalmente, dal mercato estivo. Perché contro i calabresi potrebbero giocare tutti i big acquistati in estate al netto degli infortuni: in difesa Bonucci e Rodriguez, a centrocampo Kessie e Biglia e in attacco Calhanoglu. Vale a dire la stessa squadra che ha vinto il derby di Coppa contro l’Inter nel secondo tempo e nei supplementari. Gattuso non parla di mercato («Non faremo nulla e nessun giocatore ha chiesto di andare via») ma qualcosa in società si muove: Crotone, Sassuolo e Swansea hanno chiesto informazioni su Gomez (ma il giocatore vuole il Boca Juniors), mentre Paletta potrebbe rescindere. Intanto, durante le feste, il ds del Psg Antero ha incontrato Raiola a Montecarlo per discutere di Donnarumma, dopo la richiesta di cessione da parte di Trapp già a gennaio.

"Acquisti? Il regalo più bello sarebbe non perdere giocatori per infortuni – ha ribadito Gattuso – Jankto e Dembelé per dare fiato a Kessie? Sono giocatori forti ma con Fassone e Mirabelli non sono mai usciti questi nomi". Intanto si viaggia sulla fiducia ritrovata: "Perché siamo ai sedicesimi di Europa League, in semifinale di Coppa Italia e ancora in corsa per la Champions, finché la matematica lo permette", ha precisato con una certa punta d’orgoglio Gattuso. Ora parola al campo: perché dopo la pausa, inizierà un tour de force con il Milan che giocherà in cinque settimane, dall’11 febbraio al 18 marzo, ben 11 gare: sfide decisive per una stagione che stenta ancora a decollare.