Firenze, 5 gennaio 2018 - La prima supersfida della Serie A del 2018 è Fiorentina-Inter, in programma questa sera al Franchi alle 20.45 (qui la diretta dalle 20.45). E' la notte dei grandi ex: Borja e Vecino guidano i nerazzurri contro Pioli. L'Inter dovrà invertire il trend dell'ultimo mese: non vince dal 3 dicembre e cerca la svolta contro la Fiorentina. Batterla fu semplice nel girone di andata: gli uomini di Spalletti conquistarono un tondo 3-0 dimostrando una grossa differenza con i viola. Ma oggi, quattro mesi e mezzo più tardi, le cose sono cambiate: l'Inter vive il momento più difficile della sua stagione mentre i toscano arrivano da sette risultati in fila nel campionato di Serie A e ora lottano per l'Europa. In attesa di seguire la partita live e in tv ecco le probabili formazioni delle due squadre.

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau. All.:Pioli. Panchina: Dragowsi, Cerofolini, Milenkovic, V. Hugo, Maxi O., Cristoforo, Sanchez, Saponara, Eysseric, Hagi, Gil Dias, Babacar.

Fiorentina, Pioli: "Per battere l'Inter serve la partita perfetta"

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Santon; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi. All.:Spalletti. Panchina: Padelli, Berni, Dlabert, Nagatomo, Lombardoni, Gagliardini, Joao Mario, Karamoh, Eder, Pinamonti.

Arbitro: Valeri di Roma 2

Tv: Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1

Cholito e Real, Inter l'inizio fa paura

IL PUNTO sulla Fiorentina - di Angelo Giorgetti

Tanti intrecci in Fiorentina-Inter, fra questi Borja che ritorna da venduto-controvoglia e Pioli ex nerazzurro licenziato dopo megarimonta e successiva striscia di ko, poi ci sarebbe anche Vecino sgommato a Milano con la clausola rescissoria, insomma molti temi girano intorno alla partita che quasi ci si scorda l’importanza del risultato. Inter a meno 7 dal Napoli, Fiorentina più modestamente a meno 3 dalla Samp che è sesta. I 14 punti di distacco fra Inter e Fiorentina non sembrano preoccupare Pioli, convinto di essere sulla strada giusta dopo aver passato molte settimane a far diventare squadra «un gruppo di bravi giocatori». Non solo per questo ieri sera niente ritiro, come sempre quando la Fiorentina gioca in notturna: tutti a casa propria e stamani ritrovo al centro sportivo.

In effetti la Fiorentina ha a disposizione più soluzioni tecniche e tattiche rispetto a quando è riemersa dalla rivoluzione estiva, ha anche a disposizione un giovane centravanti che - nonostante non sia una stanga - ha segnato 6 gol imponendosi come uno dei migliori specialisti nei colpi di testa (chiedere informazioni alle difese di Roma e Milan). Improbabile per diversità di status la sfida argentina con Icardi, capocannoniere con 17 reti, ma il Cholito è carico e contro le grandi ha mostrato pochissimi complessi d’inferiorità; stesso discorso per Chiesa, il vero gioiellino viola che per ora è fermo a quota 4 ma ha saputo ritagliarsi prestazioni di alto livello in più ruoli: esterno alto nel 4-3-3 o a tutta fascia nel 3-5-2. Più probabile stasera vederlo più predisposto all’attacco nel primo modulo, anche perché il superuso in fase di copertura ha moltiplicato il livello di attenzione, finendo per svuotare mentalmente il giovane attaccante (ammissione dello stesso Pioli), rimasto in panchina nel primo tempo contro il Milan.

Serata importante semmai per Pezzella e qui davvero si può parlare di «derby argentino» con Icardi: il difensore viola si è conquistato due convocazioni in nazionale e spera di rientrare nel gruppo che Sampaoli porterà ai mondiali; stesso programma per Icardi, rimasto a secco contro Sassuolo e Lazio ma sempre protagonista contro i viola (sette reti negli ultimi tre incroci). A proposito di temi, brucia ancora parecchio il 3-0 della prima giornata di campionato, quando la Fiorentina si ritrovò sotto due due gol nel primo quarto d’ora (doppietta di Icardi, primo gol su rigore) per errori individuali. In quella partita Pezzella era in panchina, poi è diventato titolare rubando il posto a Vitor Hugo. Stasera la riprova contro Icardi.

IL PUNTO sull'Inter - di Mattia Todisco

A oltre un mese dall’ultima vittoria tra campionato e Coppa Italia, il 5-0 a San Siro contro il Chievo Verona, Luciano Spalletti ha deciso di intraprendere una strategia comunicativa molto netta nei confronti di squadra e società. Ha chiesto chiarezza tempo fa a Suning, sulle possibilità di mercato, e gli è stata data. Le notizie, va detto, non possono renderlo troppo contento: dalla campagna acquisti e dalle tasche i Suning, piene ma «cucite» dai lacci delle imposizioni Uefa e dall’intenzione della proprietà di creare un club che si autofinanzi, il tecnico è partito in conferenza stampa per richiamare all’ordine i suoi giocatori e far capire che il tempo dei regali in termini di punti è terminato.

«La prima cosa che dobbiamo fare è non piangerci addosso – dice l’allenatore toscano alla vigilia di Fiorentina-Inter, in programma stasera al Franchi – Chi lo fa non va da nessuna parte e noi i nostri problemi dobbiamo risolverli da soli. Non possiamo pensare che un giocatore cambi le nostre prospettive». E se anche qualcuno lo avesse pensato, ad oggi manca la disponibilità per immettere anche solo un nome di grido. «Se volete possiamo metterci a parlare di Pastore, Mkhitaryan o Verdi, ma servono 30 o 40 milioni e non ci sono, quindi è inutile farlo – continua –. In più l’unico reparto in cui ci può servire un calciatore per questioni numeriche è la difesa, negli altri avremmo bisogno di qualcuno che sia più forte di chi è già qui. Ausilio e Sabatini sono bravi a cogliere certe situazioni, però devono verificarsi». Il ragionamento sul mercato, non potendo servire a stanare Suning (Zhang Jindong non sembra tipo da farsi influenzare dai malumori della piazza per gli investimenti sotto le attese), crea una base a Spalletti per richiamare i suoi alle proprie responsabilità. In vista del confronto di stasera il tecnico chiede di «vestire la maglia dell’Inter 24 ore su 24». Puntualizza che se «l’occasione fa l’uomo ladro, il mercato fa il calciatore disattento». Non aggiunge nomi, ma punzecchia in via generale un gruppo che non può e non deve accontentarsi di un buon girone di andata, perché sarebbe l’ennesima dimostrazione di un ambiente che non riesce a spiccare il volo verso il traguardo prefissato. Dal mercato, come detto, non arriverà molto. Forse il classe ‘99 Bastoni dall’Atalanta, per puntellare la difesa. Spalletti spera almeno che non gli restringano la rosa. In Spagna giurano che ci sia anche Mauro Icardi tra gli obiettivi in attacco del Real Madrid. Un assalto che ha ancora pochi riscontri nel concreto, ma se davvero dovesse muoversi la «Casa Blanca»...