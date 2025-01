Washington, supporter di Trump in coda per l'insediamento Washington, 20 gen. (askanews) - Supporter di Donald Trump iniziano a fare la coda a Washington fuori dal palazzetto dello sport Capital One Arena a poche ore dalla cerimonia di insediamento di Donald Trump, il cui inizio è previsto alle 18 italiane. Migliaia di cittadini potranno seguire il giuramento dallo stadio su maxischermo dopo che, a causa delle temperature gelide, si è deciso di spostarlo all'interno del Campidoglio dove però sono ammesse solo 600 persone. Più di 220.000 i biglietti distribuiti al pubblico prima che Trump annunciasse il cambio di programma. Il Capital One Arena può ospitare 20mila persone.