Von der Leyen: ruolo di Fitto in Ue riflette importanza Italia Strasburgo, 17 set. (askanews) - "L'Italia è un paese molto importante e uno dei membri fondatori e questo dove riflettersi nelle scelte". La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha risposto così in conferenza stampa da Strasburgo a una domanda su eventuali malumori dei partiti di sinistra per la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea con incarichi su "coesione e riforme". "Ho guardato alla composizione del Parlamento europeo che ha 14 vicepresidenti due di loro sono dell'Ecr (ndr Gruppo dei conservatori e dei riformisti europei), imparare dalla composizione del Parlamento europeo e trasporlo alla Commissione è un modo intelligente di procedere, l'importanza dell'Italia è riflessa nel portafoglio e nella vicepresidenza esecutiva e credo che l'equilibrio sia stato mantenuto molto bene"