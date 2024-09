Vigile del fuoco muore mentre salva auto in panne nel Foggiano San Severo, 18 set. (askanews) - Un vigile del Fuoco ha perso la vita durante una delle decine di interventi nel Foggiano, colpito da una ondata di maltempo eccezionale. Il caporeparto Antonio Ciccorelli, 59 anni, si trovava su un fuoristrada con un collega, per soccorrere un'auto in panne tra San Severo e Torre Maggiore, insieme ad Apricena fra le zone più colpite. L'improvvisa piena di un torrente ha trascinato via l'auto, il collega che è riuscito ad uscire dalla vettura si è salvato, ferito ma non gravemente, mentre il corpo di Ciccorelli è stato ritrovato ore dopo dai sommozzatori ancora all'interno dell'abitacolo. Fra i tanti messaggi di condoglianze per la famiglia e per il Corpo dei Vigili del fuoco, quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha scritto di aver appreso la notizia "con profonda tristezza". Antonio Ciccorelli è il terzo vigile del Fuoco a morire quest'anno mentre svolgeva il suo lavoro.