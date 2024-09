Venezia 81, Lady Gaga sbarca alla Mostra: fan in delirio Roma, 4 set. (askanews) - Alla Mostra del cinema di Venezia fan in delirio per Lady Gaga. la popstar è arriva in barca insieme a Joaquin Phoenix e al regista Todd Phillips per la presentazione del loro nuovo film, "Joker: Folie a Deux", uno dei più attesi di questa 81esima edizione. Abito nero con cappellino abbinato e occhiali da sole, Lady Gaga si è fermata a salutare la folla e i fotografi. Il primo "Joker" del 2019, sempre del regista statunitense Todd Phillips fu un successo al botteghino e regalò al protagonista, sempre Joaquin Phoenix, l'Oscar come miglior attore. Il film proprio a Venezia vinse anche il Leone d'oro. Lady Gaga è la nuova star del sequel; la cantante statunitense torna sul grande schermo dopo "House of Gucci" del 2021 e interpreta Harley Quinn, partner di Joker.