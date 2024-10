VediamociChiara: a Milano un pomeriggio da OSCAR Milano, 28 ott. (askanews) - I 10 anni di attività di VediamociChiara, il portale dedicato alla salute e al benessere delle donne, punto di riferimento per l'universo femminile, sono stati festeggiati con un evento da tutto esaurito all'Hotel Enterprise di Milano. Oltre 200 le donne presenti al pomeriggio di festa, ricco di spunti di riflessione, moderato dalla Dott.ssa Maria Luisa Barbarulo, fondatrice e coordinatrice del portale VediamociChiara. Ben 3.200 inoltre gli utenti connesse online alla diretta. Abbiamo parlato con Maria Luisa Barbarulo: "Un pomeriggio importante per noi, questo evento lo abbiamo chiamato un pomeriggio da Oscar, laddove Oscar significa ora sappiamo come avere risposte, perché il momento centrale del nostro evento, che quest'anno festeggia dieci anni, perché Vediamoci Chiara è nata il primo ottobre del 2014, quindi quest'anno sono dieci anni, e il tema centrale, come dicevo, è il talk show con gli specialisti". Le due tematiche centrali sono state la Menopausa e la Tiroide, trattate e approfondite da alcuni esperti e specialisti in materia. È poi intervenuta la dottoressa Stefania Piloni: "Oggi parliamo di tutto questo con le esperte, con me, Stefania per la ginecologia, con la dottoressa Rossi per la sessuologia. Ci saranno anche le fisioterapiste per il pavimento pelvico perché è anche un problema psicologico questa paura della menopausa, questa paura di fare questo passaggio della vita, che è un momento importantissimo, da non sottovalutare, a cui bisogna arrivare preparate e con il sorriso". VediamociChiara è il portale dedicato alla salute e al benessere delle donne, preferito dalle società mediche e scientifiche e dalle più importanti aziende del settore farmaceutico. Dopo Milano la festa arriverà anche a Roma, con un altro evento gratuito dedicato alle donne oltre 'gli anta': appuntamento il pomeriggio del 16 novembre all'Hotel Shangrila.