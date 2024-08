Una mandria di dromedari blocca il traffico in Oman Muscat, 22 ago. (askanews) - Vedere animali che attraversano la strada è assai frequente ma una mandria di dromedari che blocca un'autostrada è una cosa assai singolare. Centinaia di animali, della famiglia dei Camelidi, provenienti da una fattoria hanno invaso le corsie dell'autostrada fermando il traffico nel governatorato del Dhofar in Oman. Pazientemente gli autisti hanno atteso il passaggio della mandria anche se si è formata una lunga coda. Il dromedario, conosciuto anche come cammello arabo o cammello africano, è un artiodattilo, molto diffuso in Oman.