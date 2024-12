"Un orologio, un regalo per ricordarsi momenti di felicità" Milano, 19 dic. (askanews) - Gli orologi sono un regalo che, da sempre, a Natale ritorna sotto l'albero. Ma, almeno nel caso di Swatch, brand che ha fatto del pop una scelta strategica, è un dono che può essere anche teneramente anticonformista. "L'orologio - ha detto ad askanews Carlo Giordanetti, membro del Design Committee di Swatch - segna dei momenti speciali e forse oggi un orologio ha quasi più valore come simbolo di un momento speciale che non come segna tempo quotidiano e quindi pensare a un orologio come dono o come pensiero per il Natale è quasi un gesto come se si volesse un po' congelare un momento di piccola felicità e quindi poi portarselo dietro per tutto l'anno diventa anche un modo per rivivere quel momento di felicità". Altra parola chiave per Swatch è, da sempre, leggerezza. "L'atmosfera delle nostre vetrine, l'atmosfera dei nostri negozi, i prodotti che abbiamo preparato per questa stagione - ha aggiunto il manager della maison svizzera - sono leggeri, sono pieni di piccoli dettagli raffinati, sono pensati veramente per dare piacere, per fare di un gesto qualche cosa di speciale". Ma, in quest'ottica, quale può essere lo Swatch più legato alle feste? "Lo Swatch più natalizio di tutti - ci ha risposto Carlo Giordanetti - è questo coloratissimo proprio perché all'interno della sua personalità porta quegli elementi di colore, di gioia, anche un po' così di un Natale non uguale a tutti gli altri con dei colori fluo, pure un po' in tendenza con la moda di questo momento così anni 80". E così che anche il Natale possa essere un momento di festa e serenità, ma con un tocco un po' fuori dagli schemi.