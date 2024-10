Ue, Meloni: "Su Fitto prevalga interesse nazionale non di parte" Roma, 15 ott. (askanews) - "Ci sono momenti in cui l'interesse nazionale deve prevalere su quello di parte e mi auguro sinceramente che questo momento sia uno di quelli, senza distinguo, senza tentennamenti. Anche perché quelle attribuite a Raffaele Fitto sono deleghe di primissimo ordine": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre e del voto per la Commissione e la nomina di Raffaele Fitto.