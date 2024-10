Ue, Meloni: La decarbonizzazione con deindustrializzazione è suicidio Roma, 15 ott. (askanews) - "L'approccio ideologico che ha accompagnato la nascita e ha sostenuto finora lo sviluppo del Green Deal europeo ha creato effetti disastrosi. Perché non è vero che per difendere l'ambiente e la natura l'unica strada percorribile sia quella tracciata da una minoranza palesemente ideologizzata. Non ha alcun senso distruggere migliaia di posti di lavoro, smantellare interi segmenti industriali che producono ricchezze e occupazioni e condannarsi a nuove dipendenze per obiettivi impossibili da raggiungere. La decarbonizzazione al prezzo della deindustrializzazione è un suicidio: non c'è nulla di verde in un deserto": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. "L'addio al motore endotermico entro il 2035, cioè in poco più di un decennio, è uno degli esempi più evidenti di questo approccio sbagliato" alla transizione green, "si è scelta la conversione forzata ad una sola tecnologia, l'elettrico, di cui però noi non deteniamo le materie prime, non controlliamo le catene del valore, che ha una domanda relativamente bassa e prezzi proibitivi per gran parte dei nostri concittadini", ha aggiunto. "Insomma, una follia per la quale le nostre economie stanno pagando pesanti conseguenze, in termini di ricchezza, occupazione, forza produttiva e, appunto, competitività".