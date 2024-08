Ue, Crosetto con sottosegretario per operazioni pace Onu Lacroix Milano, 30 ago. (askanews) - Il ministro della Difesa Guido Crosetto, oggi a Bruxelles per la riunione informale dei ministri della Difesa Ue, ha avuto un incontro con il sottosegretario generale per le operazioni di pace delle Nazioni Unite, Jean-Pierre Lacroix. Lo riferisce un post su X del ministero della Difesa. "In occasione della riunione informale dei ministri della Difesa Ue - si legge nel post - incontro tra il ministro Guido Crosetto e il sottosegretario generale per le operazioni di pace delle Nazioni Unite, Jean-Pierre Lacroix. Focus su Libano e su impegno per garantire dialogo e prevenire escalation".