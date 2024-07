Ucraina, Zelensky: Putin ha fallito l'obiettivo di dividere l'Ue Milano, 18 lug. (askanews) - I leader hanno "mantenuto l'unità in Europa" e il presidente russo Vladimir Putin "ha fallito nel suo obiettivo primario", "non è riuscito a creare la divisione in Europa". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando anche della visita del premier ungherese Viktor Orban a Mosca, definita un tradimento. Parlando al summit della Comunità politica europea e rivolgendosi ai leader, Zelensky ha aggiunto: "Il vostro coraggio può essere decisivo. La gente dovrebbe sentire che l'Europa si sta avvicinando".