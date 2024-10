Tuchel nuovo ct dell'Inghilterra: un onore e un'emozione essere qui Milano, 16 ott. (askanews) - "Sono ovviamente molto emozionato e onorato di essere qui oggi come nuovo allenatore dell'Inghilterra. Ho appena avuto la possibilità di leggere una citazione di Pelé nell'edificio di Wembley che ha detto che +Wembley è il cuore, la capitale e la cattedrale del calcio+ e penso che avesse assolutamente ragione. Quindi voglio cogliere l'occasione per ringraziare la FA, in particolare Mark e John per la loro fiducia e sono molto emozionato di iniziare questo viaggio a gennaio con voi, con lo staff a St. George's Park e a Wembley e naturalmente con un gruppo di giocatori molto speciale e stimolante per realizzare il nostro sogno in America" alla Coppa del Mondo del 2026. Lo ha detto Thomas Tuchel, il nuovo Commissario Tecnico della nazionale inglese di calcio. La squadra - dopo l'addio di Southgate post Europeo - era stata affidata ad interim all'irlandese Lee Carsley. Tuchel, 51 anni di Krumbach, città della Baviera in Gemania, sarà il terzo commissario tecnico straniero dopo Sven Goran Eriksson e Fabio Capello e il suo incarico partirà dal 1° gennaio 2025. Fino a quel momento sarà ancora Carsley a guidare la nazionale inglese nelle sfide di Nations League contro Grecia e Irlanda. Poi tornerà a essere il responsabile dell'Under 21, che dovrà difendere il titolo europeo il prossimo anno.