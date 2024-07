Toti, Nordio: ho letto l'ordinanza e non ho capito nulla Roma, 17 lug. (askanews) - "Siamo convinti che nessuna inchiesta può e deve condizionare la legittimità di una carica politica o amministrativa che è stata determinata dalla volontà popolare. Vi è un'assoluta indipendenza tra i due processi". Così il ministro Nordio al question time alla Camera, in merito all'inchiesta sul presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Non posso e non devo commentare l'ordinanza del tribunale delle libertà di Genova in questo caso - ha detto il guardasigilli - Siamo convinti che nessuna inchiesta può e deve condizionare la legittimità di una carica politica o amministrativa che è stata determinata dalla volontà popolare. Vi è un'assoluta indipendenza tra i due processi. Per quanto riguarda l'iniziativa del Csm, questo ha imposto al ministero il dovere di acquisire l'ordinanza del tribunale e quindi la conosciamo e l'abbiamo, non la posso né criticare, né commentare. Posso dire che l'ho letta con grande attenzione e che di recente ho anche riletto con grande attenzione la fenomenologia dello spirito di Hegel e sono riuscito a capirla. Ho letto quest'ordinanza e non ho capito nulla".