Toscana, Mazzeo: rigassificatore Piombino è problema tra Bucci e Governo Firenze, 30 ott. (askanews) - "Il Governo capisco che abbia problemi al suo interno. C'è un presidente di Regione, appena eletto, Bucci, che dice no alla Liguria. A scegliere sarà il Governo. Noi abbiamo un accordo che dura tre anni. La nostra parte l'abbiamo fatta". Così, sul destino del rigassificatore attualmente a Piombino (Livorno), il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. "In Italia -aggiunge Mazzeo- siamo la Regione che produce più energia alternativa, e penso alla geotermia. Noi sappiamo che la strada è quella di invertire la produzione, di puntare sulle rinnovabili. C'è stato un momento di crisi in Europa, anche per la guerra tra Ucraina e Russia. E noi abbiamo dato una mano al Paese. Ora il Governo però scelga, però scegli qual è la collocazione migliore. Non ripeta quanto accade sui migranti. I migranti sono donne e uomini che noi vogliamo accogliere ma non si può pensare di allungare le rotte delle navi, con persone a bordo, fino a che non trovano il porto che non sia guidato dal centro destra".