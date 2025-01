Torna la famiglia di De Luigi e Lodovini in "Dieci giorni con i suoi" Roma, 21 gen. (askanews) - Dopo "Dieci giorni senza mamma" e "Dieci giorni con Babbo Natale" la famiglia Rovelli, guidata da Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, torna al cinema dal 23 gennaio con "Dieci giorni con i suoi". I film diretti da Alessandro Genovesi sono un unicum in Italia: una storia che si evolve negli anni con gli stessi personaggi e gli stessi attori. E il regista a proposito di questa saga ha detto: "I film hanno una vita in sala, una vita sulle piattaforme, hanno una vita in televisione e ogni volta hanno davvero degli ascolti pazzeschi". Il pubblico in questi 5 anni sembra sia cresciuto con i personaggi di questa famiglia un po' disfunzionale, simpaticamente imperfetta, che questa volta ha a che fare invece con una famiglia apparentemente perfetta, guidata da Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua. "Per me il pubblico è parte integrante della famiglia Rovelli, conosce Giulia e Carlo da sei anni, ha visto crescere Camilla, Bianca e Tito. - ha detto Lodovini - E poi lo sento, no? Perché poi ci fermano per strada". Fabio De Luigi ha detto: "Ci piacerebbe, parlo a nome di tutti, che le persone andassero in sala a vederlo, come stanno facendo anche con altre commedie, e che trovassero in questa storia comunque qualcosa di nuovo in una familiarità, in una conoscenza che, come diceva prima Valentina.. perché facciamo veramente parte del panorama.".