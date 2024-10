Tim, perquisizioni Gdf in ufficio dirigente: collaboriamo Roma, 23 ott. (askanews) - I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito alcune perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di due dirigenti procuratori delle società Tim Spa e Ntt Data Italia Spa. L'ipotesi di reato è di corruzione tra privati. Tim in una nota ha confermato le perquisizioni precisando che collaborerà con gli inquirenti anche "per ricostruire eventuali responsabilità a danno del Gruppo".