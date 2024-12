Tel Aviv colpita da un "proiettile" sparato dallo Yemen Tel Aviv, 21 dic. (askanews) - I primi soccorritori israeliani ispezionano un cratere nel sito in cui un proiettile sparato dallo Yemen è atterrato a Tel Aviv, causando danni agli appartamenti vicini. Il proiettile è caduto su un parco giochi per bambini. L'esercito israeliano ha affermato di non essere riuscito a intercettare un "proiettile" lanciato dallo Yemen che è atterrato a Tel Aviv. Il servizio medico nazionale israeliano ha affermato che 16 persone sono rimaste leggermente ferite. I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato la responsabilità di un attacco missilistico nel centro di Israele.