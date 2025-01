Tajani su Mps: il sistema bancario deve rinforzarsi, giusta direzione Roma, 24 gen. (askanews) - "Per quanto riguarda le vicende bancarie, noi siamo per il libero mercato: lo siamo stati per le operazioni passate e lo siamo per le operazioni di cui si parla oggi". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riferendosi all'Ops di Mps su Mediobanca annunciata oggi, in un punto stampa a margine di un convegno organizzato dalla comunità di Sant'Egidio a Roma. "La linea che noi seguiamo - ha aggiunto - è la difesa del libero mercato, il sistema bancario italiano, che non ha la garanzia del Mes, deve rinforzarsi: è già un sistema bancario forte, però tutto ciò che, grazie alle iniziative del libero mercato, permette di rinforzare il sistema bancario va nella giusta direzione", ha concluso Tajani a margine di un evento a Roma.