Tajani propone "eccellenti candidati Italia" per inviato Nato a Sud Washington, 10 lug. (askanews) - "Continuiamo a insistere che la Nato si preoccupi anche del fianco Sud: sono importanti il Mediterraneo e il Medio Oriente ed è fondamentale l'Africa. È giusto che ci sia insieme all'inviato a Kiev un altro che si occupi del fianco Sud, per noi questa è una priorità e abbiamo eccellenti candidati italiani per la conoscenza che l'Italia ha dell'area mediterranea. Possiamo mettere a disposizione un nome di alto livello". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Washington.