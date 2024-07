Tajani: "Meeting di Rimini ottima occasione per discutere e dialogare" Roma, 15 lug. (askanews) - "Adesso a la pace è disinnescare una catena di odio che poi porta a orribili cose come quelle che abbiamo visto negli Stati Uniti l'altro giorno. Serve sempre guardare agli altri non come nemici, ma come persone che hanno idee diverse. Questa è una grande responsabilità dei politici": lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di FI, Antonio Tajani, intervenuto alla presentazione stampa del Meeting di Rimini a Roma. "Il confronto, il dialogo, anche serrato, purché non sia mai una questione personale, si combattono le idee, non si combattono le persone. Il Meeting di Rimini è una grande occasione per conoscere anche realtà importanti che collaborano anche con noi anche per quanto riguarda la cooperazione alla sviluppo e la politica estera. É una bella iniziativa a cui abbiamo sempre partecipato con interesse", ha aggiunto Tajani.