Sydney, barbecue per Carlo e Camilla al termine del tour in Australia Sydney, 22 ott. (askanews) - Re Carlo III e la regina Camilla nell'ultimo giorno del loro tour in Australia hanno partecipato a un grande barbecue nella periferia orientale di Sydney supervisionato dal vincitore di MasterChef Australia. L'evento è stato organizzato nel sobborgo orientale della città, Parramatta, un'area multiculturale che ospita grandi comunità cinesi e indiane, tradizionalmente non molto favorevoli alla monarchia. Poco prima, Carlo e Camilla hanno incontrato alcuni membri della comunità indigena, assistendo a danze tradizionali, all'indomani della visita al parlamento di Canberra dove una senatrice ha duramente contestato il sovrano con slogan anti-coloniali. Il viaggio di Carlo si chiuderà con l'incontro con alcuni malati di cancro e con due famosi oncologi presso un ospedale e un laboratorio di ricerca di Sydney, l'Australian Melanoma Institute, specializzato in tumori della pelle. Ogni anno a migliaia di australiani viene diagnosticato un tumore di questo tipo e la ricerca è molto avanti. Al re 75enne è stato diagnosticato un tumore otto mesi fa.