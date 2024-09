Subbuteo, un pellegrinaggio di appassionati da tutto il mondo Milano, 21 set. (askanews) - Più di 300 giocatori provenienti da 26 paesi diversi si sono riuniti per competere nella Coppa del Mondo di Subbuteo, in programma a Tunbridge, una cittadina nel sud dell'Inghilterra dove il gioco calcistico da tavolo è stato creato nel 1947. Un vero e proprio pellegrinaggio da ogni parte del pianeta per celebrare nelle sede più appropriata questo gioco che ancora oggi appassiona grandi e piccoli. Secondo Stewart Grant, organizzatore dell'evento, il numero dei membri dei club di Subbuteo è aumentato di dieci volte durante la pandemia di Covid-19.