Starmer in visita al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau Roma, 17 gen. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer durante il suo viaggio in Polonia si è recato con la moglie Victoria ad Auschwitz-Birkenau. Numerose delegazioni internazionali parteciperanno quest'anno alla cerimonia che il 27 gennaio, Giorno della Memoria, commemorerà l'80esimo anniversario della liberazione da parte dell'Armata Rossa sovietica del campo di sterminio costruito durante la Seconda Guerra Mondiale nella Polonia occupata. Starmer ha osservato un minuto di silenzio e deposto una corona di fiori in ricordo delle vittime, affermando: "Condanniamo costantemente questo odio e diciamo con coraggio 'mai più'", a ciò che ha definito "il veleno dell'antisemitismo che sta aumentando nel mondo".