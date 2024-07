Spiaggiata in Nuova Zelanda una rara balena dai denti a spatola Taieri Mouth (Nuova Zelanda) 16 lug. (askanews) - Il corpo di una balena dai denti a spatola - una specie così rara da non essere mai stata vista viva - è stato trovato spiaggiato in Nuova Zelanda. I resti dell'oscura creatura con becco, lunga cinque metri, sono stati trovati vicino alla foce di un fiume nella provincia meridionale di Otago il 4 luglio, hanno detto i ricercatori. Gli esperti di mammiferi marini del Dipartimento di Conservazione della Nuova Zelanda e del Museo Nazionale Te Papa ritengono si tratti di un esemplare maschio di balena dai denti a spatola, ma si attendono i risultati del test sul Dna per confermarne la classificazione. "Le balene dai denti a spatola sono una delle specie di grandi mammiferi meno conosciute dei tempi moderni", ha affermato Gabe Davies, responsabile delle operazioni costiere di Otago del dipartimento di conservazione. "Dal 1800, solo sei campioni sono stati documentati in tutto il mondo, e tutti tranne uno provenivano dalla Nuova Zelanda", ha detto Davies in una nota lunedì. "Da un punto di vista scientifico e di conservazione, questo è un ritrovamento enorme." La scoperta era sufficientemente recente da offrire la prima opportunità di sezionare una balena dai denti a spatola, ha affermato il dipartimento di conservazione. La specie è "così rara che non si sa quasi nulla di essa", si legge.