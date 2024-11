SoS dei Confidi, utilizzare subito le risorse contro l'usura Roma, 27 nov. (askanews) - Utilizzare i fondi esistenti al più presto per non rimanere soffocati dagli usurai e per dare uno slancio all'economia sana. E' l'SoS che lancia il Confidi Pmi Campania che fa un appello pressante alle imprese in difficoltà affinché utilizzino le risorse economiche messe a disposizione dalle legge 108 del 1996. La norma prevede il Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese e prevenire il grave fenomeno che, specie al Sud, mette in ginocchio tante piccole e piccolissime aziende. Sul tema Confidi Pmi Campania in collaborazione con l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha promosso un incontro a Napoli nell'ambito del programma 2024 di 'Educazione Finanziaria'. Al centro del dibattito la proposta nel DDL Bilancio di revisione del fondo usura. Silvio De Amico, dipartimento Tesoro MEF: "Uno strumento assolutamente valido e attuale ma che aveva bisogno di un tagliando, considerando che nel tempo le regole del mondo finanziario e bancario sono cambiate. Speriamo che con l'approvazione di questa riforma da parte del Parlamento entro la fine dell'anno si rimetta in campo anche il mondo dei Confidi che è un asset importante del nostro sistema finanziario". Obbiettivo della giornata fare chiarezza su un fenomeno di grande allarme sociale. Giuseppe Nargi, presidente ABI Campania: "Occorre che attori, strumenti e processo siano più noti, perchè evidentemente la non conoscenza può portare a far sì che questa odiosa azione di abbattimento della dignità delle persone e delle imprese possa continuare". Sul tavolo c'è infatti un pericolo concreto, che molte PMI possano finire nell'economia illegale essendo preda dell'usura. Angelo Bruscino presidente Confidi PMI Campania: "Noi siamo i Confidi, siamo lo strumento per combattere l'usura, con mezzi messi a disposizione dallo Stato e siamo pronti ad aiutarvi".