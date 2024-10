Sopravvive a un naufragio, trovato vivo dopo 2 mesi in mare Mare di Okhotsk, 15 ott. (askanews) - Un uomo è stato trovato vivo nel Mare di Okhotsk nell'estremo oriente russo fra l'isola di Sakhalin e la penisola di Kamchatka dopo essere andato alla deriva per due mesi su un gommone. È stato salvato quando ormai le ricerche si erano interrotte, secondo quanto riferito dalla procura regionale, due persone che era con lui sono invece decedute. Il gruppo era partito per l'isola di Sakhalin dalla regione di Khabarovsk, il 9 agosto. L'uomo, con la barba lunga e addosso un giubbotto di salvataggio arancione e una coperta, era incredulo quando ha visto i soccorritori che si avvicinavano.