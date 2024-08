Sonorità tropicali per Anna Capasso nel singolo "Quello che mi basta" Milano, 27 ago. (askanews) - Ritmo estivo, accattivante e con sonorità tropicali, Anna Capasso si sta facendo apprezzare con il suo nuovo singolo "Quello che mi basta" prodotto da Max D'Ambra. Il testo, delicato e profondo, celebra l'amore e i piccoli gesti nelle relazioni evidenziando la loro importanza. "Si centra sulla fiducia, perchè una volta che la perdi non si torna più indietro, ma vuol anche dire che si può sbagliare ma bisogna capirlo e andare a recuperare la persona". Nel video il passato e il futuro si intrecciano; la coppia dopo aver vissuto un allontanamento doloroso decide di affrontare le difficoltà e darsi una seconda chance. Cantante e attrice Anna Capasso vive così questi due mondi. "Non sono due mondi diversi, sono entrambi arte e io il concentro nel musical Mare Fuori".