Siria, ribelli al potere: trovati 40 corpi con torture orribili Damasco, 10 dic. (askanews) - Mentre proseguono le indagini sui centri di detenzione di Bashar al Assad, i ribelli ora al potere a Damasco hanno riferito ieri sera di avere trovato circa 40 corpi in un obitorio di un ospedale, che mostravano segni di tortura. L'agenzia di stampa Afp ha affermato di avere sentito direttamente un combattente ribelle, che ha detto loro: "Ho aperto la porta dell'obitorio con le mie mani, è stato uno spettacolo orribile: circa 40 corpi erano ammucchiati e mostravano segni di orribili torture". "Abbiamo informato il comando militare di ciò che abbiamo trovato e ci siamo coordinati con la Mezzaluna Rossa siriana, che ha trasportato i corpi in un ospedale di Damasco, in modo che le famiglie potessero venire a identificarli", ha riferito il combattente ribelle.