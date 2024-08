Sinner positivo a doping ma scagionato: contaminato involontariamente Roma, 20 ago. (askanews) - Jannik Sinner è stato scagionato dalle accuse di doping. Il tennista italiano era risultato blandamente positivo al Clostebol, una sostanza dopante a un controllo a Indian Wells. L'Itia, l'International Tennis Integrity Agency, l'organizzazione responsabile della salvaguardia dell'integrità del tennis professionistico in tutto il mondo, ha valutato che l'assunzione della sostanza è avvenuta involontariamente per contaminazione dal fisioterapista del campione. Sinner quindi parteciperà regolarmente agli Us Open.