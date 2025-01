Sinner: il secondo Australian Open è più divertente del primo Melbourne, 27 gen. (askanews) - "Il secondo, forse ti piace un po' di più", dice Jannik Sinner dopo aver mantenuto il titolo dell'Australian Open domenica. Il numero uno al mondo nel tennis maschile ha sconfitto Alexander Zverev in due set per assicurarsi la vittoria consecutiva nella competizione. Poi ha parlato del momento di commozione Alexander Zverev, quando lo ha abbracciato e consolato. "Perdere le finali non è mai facile, soprattutto i tornei del Grande Slam. Lui (Alexander Zverev) stava lottando. Gli ho detto di continuare a crederci. È un giocatore incredibile". Il campione italiano ha poi detto di essere andato a cena con team e soprattutto col fratello.