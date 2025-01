Shoah, Mattarella: fascismo complice della furia antiebraica nazista Roma, 28 gen. (askanews) - "Auschwitz è la conseguenza diretta delle leggi razziste, con ignominia emanate anche in Italia dal regime fascista e della furia antiebraica nazista, di cui il regime fascista e la Repubblica di Salò furono complici e collaboratori, fino alla 'soluzione finale'". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per il Giorno della memoria al Quirinale. "Auschwitz rappresenta l'abisso più profondo e oscuro mai toccato nella storia dell'umanità - ha ribadito il capo dello Stato -. Un universo di orrore e di abiezione, che appartiene a quello stesso genere umano che oggi guarda a quella stagione con dolore, con sconcerto, talvolta anche con una nuova tragica indifferenza di chi pensa che si tratti di un passato che non può tornare".