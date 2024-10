Sessualità, per i giovani rapporti sempre più precoci Milano, 21 ott. (askanews) - In occasione della Giornata mondiale dell'ascolto del 21 ottobre, Durex ha presentato i risultati della settima edizione dell'Osservatorio "Giovani e Sessualità", realizzato con Skuola.net su un campione di 15.000 giovani tra gli 11 e i 24 anni. Fra i dati emersi, evidenziato come i giovani si approccino al sesso prematuramente: 1 su 10 ha, infatti, il suo primo rapporto sessuale prima dei 13 anni. Più della metà dei giovani consulta internet per chiarire i propri dubbi e anche il confronto sulla prevenzione è scarso. Un quadro sul quale riflettere con attenzione, spiega Laura Savarese, Direttrice affari regolatori e relazioni esterne di Reckitt Italia: "In una giornata simbolica come la Giornata mondiale dell'ascolto, il dato che emerge riguarda l'assenza di dialogo e di confronto. Per citare un esempio, meno del 4% dei giovani ha ricevuto informazioni sull'utilizzo del preservativo dai genitori o dagli adulti di riferimento. Questo mancato supporto è preoccupante perché ciò vuol dire che non stiamo aiutando i nostri figli a vivere la loro sessualità in modo libero, protetto e consapevole". Anche per questo, Durex si è proposta per dare un aiuto concreto alle famiglie con diverse iniziative, come illustrato da Paolo Zotti, Amministratore Delegato di Reckitt Italia: "In Italia, gli argomenti relativi all'educazione sessuale non sono affrontati dalle scuole. Questo porta i giovani a cercare informazioni su internet, trovando risposte fuorvianti o non appropriate. Come Durex, ci siamo chiesti cosa fare per poter colmare questo gap e abbiamo dato il via al programma "A luci accese" per creare spazi di ascolto e di dialogo. Già da un anno, grazie al nostro sostegno questo è possibile all'interno di diverse scuole secondarie del comune di Milano". In collaborazione con Serenis, il centro medico online per il benessere mentale, Durex ha scelto di offrire un aiuto concreto per i genitori. Ad entrare nel dettaglio è Silva Wang, Ceo e co-founder proprio di Serenis: "In collaborazione con Durex vogliamo aprire, per genitori e figli, una strada per dialogare in maniera aperta e senza imbarazzi. Lo facciamo con delle sedute di psicoterapia gratuite. Sul sito di Serenis, infatti, si può compilare un questionario e prenotare la prima seduta con il terapeuta". Dal 21 ottobre, inoltre, saranno fruibili gratuitamente le quattro video pillole, a cura dello psicoterapeuta Rocco Falconeri, che Durex ha sviluppato con Edulia dal Sapere Treccani, per aiutare i genitori nel dialogo con i figli sulla sessualità.