Salvini: scuse per i disagi treni, da anni rete oggetto di attacchi Roma, 21 gen. (askanews) - Nel trasporto ferroviario "ci sono dei disagi che possono sempre accadere" e quando accadono "la prima cosa da fare è scusarsi come giustamente ha fatto Ferrovie dello Stato". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un'informativa alla Camera sul caos treni. "Il mio dovere oggi è spiegare quello che è successo e che sta succedendo e come stiamo utilizzando i soldi dei cittadini italiani - ha aggiunto - lo dico con estrema chiarezza: un grande Paese come l'Italia non si fa e non si farà mai intimidire. Lo dico perché da anni la rete ferroviaria purtroppo è oggetto di attacchi e lo ribadì anche un premier passato che nel 2014 disse testualmente che è in atto un'operazione di sabotaggio contro le strutture ferroviarie. Come altre cose dette da quel premier alle parole non seguirono i fatti". Sul caos treni il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, vuole "far parlare la realtà: dopo i dedicati approfondimenti delle ultime settimane abbiamo un quadro di incendi dolosi, esplosioni guasti, rotture, problemi elettrici. Episodi che si sono verificati con regolarità".