Russia, Putin in cattedrale a Mosca per Natale ortodosso Mosca, 7 gen. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin, ha assistito alla funzione natalizia presso la Chiesa del Grande martire Giorgio il Vittorioso sulla collina Poklonnaya a Mosca nel Parco della Vittoria, dedicato alla vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale; poi si è recato nella cattedrale di Cristo Salvatore per congratularsi personalmente con il patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia. I cristiani ortodossi di Russia celebrano il Natale il 7 gennaio perché utilizzano ancora il calendario giuliano.