Russia, in costruzione un passaggio per raggiungere la nave arenata Milano, 13 gen. (askanews) - I servizi di emergenza russi stanno costruendo una strada per una petroliera russa in avaria nel Mar Nero dopo che venerdì ha iniziato a fuoriuscire petrolio dalla nave, secondo quanto riferito da funzionari di Mosca. Il petrolio ha contaminato chilometri di spiagge lungo la costa meridionale della Russia e sulla penisola annessa della Crimea dopo che due vecchie petroliere russe sono state sorprese da una tempesta nello Stretto di Kerch il 15 dicembre. Una delle navi, la Volgoneft-212, è affondata e un'altra, la Volgoneft-239, si è arenata.