Roma, guasto su linea Termini-Tiburtina: ritardi e disagi a passeggeri

Caos treni a Roma. Un guasto alla linea ferroviaria tra Termini e Tiburtina ha causato la paralisi degli spostamenti da e per la Capitale già dalle 6.30 di stamattina. Al momento la circolazione è stata ripristinata ma è fortemente rallentata con treni in ritardo anche di 160 minuti. I tecnici sono ancora al lavoro per riparare la cabina elettrica che alimenta l’impianto di circolazione. In video la situazione alla stazione di Roma Termini.